Британският премиер осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

Британският премиер Киър Стармър осъди заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски съюзници, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, като я определи като „напълно погрешна“, предаде АФП.
Той подчерта още, че сигурността в Арктика е от значение за целия Алианс и че съюзниците трябва да засилят съвместните си действия срещу заплахите от страна на Русия в различни части на региона.
Номинираният за премиер на Република Сръбска Саво Минич обяви състава на новото правителство на пресконференция, съобщи уебсайтът „Politika.rs“.
Министър на научно-технологичното развитие и висшето образование...