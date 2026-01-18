Британският премиер осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

Британският премиер Киър Стармър осъди заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тежки мита на европейски съюзници, които се противопоставят на намеренията му да придобие Гренландия, като я определи като „напълно погрешна“, предаде АФП.

„Налагането на мита на съюзници заради усилията им за колективната сигурност на страните от НАТО е напълно неправилно. Разбира се, ще повдигнем този въпрос пряко пред американската администрация", заяви Стармър в официално изявление.

Той подчерта още, че сигурността в Арктика е от значение за целия Алианс и че съюзниците трябва да засилят съвместните си действия срещу заплахите от страна на Русия в различни части на региона.