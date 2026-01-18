Бундесверът се изтегли от Гренландия

18 януари 2026 | 16:15
Министерството на отбраната на Германия съобщи, че войниците от Бундесвера планово са напуснали Гренландия, предава BILD.
Визитата на германски войски в Гренландия първоначално е била планирана за 15-17 януари, отбелязва ведомството. Според министерството, пътуването първоначално е било планирано да бъде удължено до 18 януари, но тази идея е била изоставена заради лошите метеорологични условия на острова.
Бундесверът определя посещението в Гренландия като успешно. Подполковник Мелевчик, коментирайки мисията от летище Нуук, заяви, че сътрудничеството с датските военни е било „изключително конструктивно“.
Войниците на Бундесвера вече са се качили на самолета, който ще ги отведе от Гренландия до Германия.
