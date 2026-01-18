НА ЖИВО
          Европа

          Бундесверът се изтегли от Гренландия

          18 януари 2026 | 16:15 1000
          Бундесверът се изтегли от Гренландия
          Бундесверът се изтегли от Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Германия съобщи, че войниците от Бундесвера планово са напуснали Гренландия, предава BILD.

          Визитата на германски войски в Гренландия първоначално е била планирана за 15-17 януари, отбелязва ведомството. Според министерството, пътуването първоначално е било планирано да бъде удължено до 18 януари, но тази идея е била изоставена заради лошите метеорологични условия на острова.

          Бундесверът определя посещението в Гренландия като успешно. Подполковник Мелевчик, коментирайки мисията от летище Нуук, заяви, че сътрудничеството с датските военни е било „изключително конструктивно“.

          Войниците на Бундесвера вече са се качили на самолета, който ще ги отведе от Гренландия до Германия.

