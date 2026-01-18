Дания и НАТО срещу Тръмп: Гренландия в центъра на глобалната сигурност

Външният министър на Дания Ларс Локе Расмусен ще предприеме дипломатическа обиколка в НАТО, за да обсъди сигурността в Арктика, на фона на напрегнатите отношения между САЩ и европейските съюзници относно Гренландия. Визитите му в Норвегия, Великобритания и Швеция се случват след сериозни изказвания на американския президент Доналд Тръмп, който неведнъж изразява желание за поемане на контрола над автономната датска територия.

- Реклама -

Расмусен ще се срещне с ключови партньори от НАТО, за да укрепи стратегическите съюзи в региона, който все по-често се оказва в центъра на глобалната геополитика. Целта му е да утвърди необходимостта от усилена съвместна защита на Арктика, особено в контекста на нарастващото напрежение с Русия и Китай.

„В един нестабилен и непредсказуем свят Дания се нуждае от близки приятели и съюзници“, заяви Расмусен, подчертавайки важността на засиленото сътрудничество в рамките на НАТО за осигуряване на сигурността в региона.

Обиколката му е и част от отговор на съобщенията за плановете на Тръмп да наложи санкции на редица европейски държави, които не подкрепят амбициите му за Гренландия. Президентът на САЩ обвини Дания, Норвегия, Швеция, Франция и други европейски страни, че не реагират на неговите усилия за утвърдяване на американски контрол върху стратегически важния остров.

Не е тайна, че Тръмп отдавна е заинтересован от Гренландия, считана за съкровищница на природни ресурси, като през последните месеци все по-ясно изразява своите намерения да придобие територията в контекста на глобалната конкуренция с Русия и Китай за контрол над Арктика.

Дания, в сътрудничество с европейски съюзници, вече изрази своята подкрепа за Гренландия като неразделна част от НАТО, като акцентира на общата отговорност на алианса за сигурността на острова. Като част от усилията за укрепване на съюзническите отношения, Расмусен подчерта, че е от критично значение всички страни в НАТО да сътрудничат в осигуряването на сигурността в Арктика, предвид нарастващото стратегическо значение на региона.

„Гренландия не е просто част от Дания. Тя е неразделна част от НАТО и сигурността ѝ е от общо значение за всички нас“, добави Расмусен, уверявайки, че всички усилия трябва да бъдат насочени към защита на територията и стабилността на региона.

Как ще се развият отношенията между САЩ и европейските съюзници по въпроса за Гренландия и Арктика, предстои да разберем в следващите месеци, когато напрежението и глобалните амбиции продължават да определят политическите и военни стратегии на великите сили.