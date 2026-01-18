Дания предупреди: световният ред и бъдещето на НАТО са заложени заради заплахите на Тръмп

Световният ред „както го познаваме“ и „бъдещето“ на НАТО са заложени на карта пред лицето на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита. Това заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.
Той подчерта, че Европа разполага със значителна сила, когато действа единно.
