      неделя, 18.01.26
          Дания предупреди: световният ред и бъдещето на НАТО са заложени заради заплахите на Тръмп

          18 януари 2026 | 19:23 00
          СНИМКА: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Световният ред „както го познаваме“ и „бъдещето“ на НАТО са заложени на карта пред лицето на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита. Това заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.

          „Нямам съмнение, че има силна европейска подкрепа и че тя е щедра по своята същност“, увери Расмусен по време на посещение в Осло, като отбеляза, че Норвегия също е сред държавите, засегнати от тези заплахи.

          Той подчерта, че Европа разполага със значителна сила, когато действа единно.

          „Имаме ударна сила, когато показваме мускулите си колективно и в солидарност и това очевидно е, което трябва да направим“, добави датският външен министър по време на съвместна пресконференция с норвежкия си колега Еспен Барт Ейде.

