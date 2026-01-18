Датският външен министър осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

18 януари 2026 | 00:14
30
Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на европейски държави, които не подкрепят намеренията му да придобие Гренландия, са „изненада“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление за АФП.
Той подчерта, че целта на засиленото военно присъствие в Гренландия, за което Тръмп говори, е именно укрепване на сигурността в Арктика.
Расмусен допълни, че Копенхаген поддържа тесен контакт с Европейската комисия и с други партньори по въпроса. Коментарът му идва само дни след като участва в разговори в Белия дом с представители на САЩ и Гренландия, посветени на бъдещето на острова.
