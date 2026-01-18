Датският външен министър осъди заплахите на Тръмп за мита срещу Европа заради Гренландия

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на европейски държави, които не подкрепят намеренията му да придобие Гренландия, са „изненада“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление за АФП.

Той подчерта, че целта на засиленото военно присъствие в Гренландия, за което Тръмп говори, е именно укрепване на сигурността в Арктика.

Расмусен допълни, че Копенхаген поддържа тесен контакт с Европейската комисия и с други партньори по въпроса. Коментарът му идва само дни след като участва в разговори в Белия дом с представители на САЩ и Гренландия, посветени на бъдещето на острова.