Дебютен гол донесе успеха на Милан над Лече

Милан постигна минимална победа с 1:0 над Лече благодарение на дебютното попадение на Никлас Фюлкруг с екипа на „росонерите“.

Грандът от Милано е на второ място в класирането, изоставайки на три точки от вечния си градски съперник Интер, който има 49 точки в акитва си. Третият Наполи е с 43.

Двубоят стартира с минута мълчание в знак на почит към покойния президент на Фиорентина Роко Комисо. Още в началните минути Милан потърси път към гола, но в 6-ата минута Матео Габия не успя да насочи точно топката с глава. Почти веднага след това и Алексис Салемакерс пропусна добра възможност. Малко по-късно Рафаел Леао прати топката в мрежата, но попадението правилно бе отменено заради явна засада.

С течение на времето първоначалният натиск на „росонерите“ отслабна, а инициативата постепенно се изравни. В този период гостите стигнаха до няколко положения чрез Щулич, който на два пъти стреля неточно. В 33-тата минута Кристиан Пулишич отправи опасен удар към вратата на Владимиро Фалконе, но стражът на съперника се намеси сигурно. До края на първата част останалите опити на Милан бяха блокирани от защитата.

След подновяването на играта сценарият не се промени съществено. Първите удари на домакините отново не преминаха през отбраната на противника, а при корнер Габия още веднъж не успя да намери целта с удар с глава. След ново центриране от ъглов удар Пиеро Еступинян стреля от границата на наказателното поле, но над напречната греда.

Първият точен изстрел за втората част дойде в 57-ата минута, когато Фалконе отрази удар по земя на Ричи. При последвалия корнер Габия отново опита късмета си с глава, но без успех. Пет минути по-късно Пулишич пропусна отлична възможност да открие резултата, след като вратарят отново се намеси решаващо. Малко след това и Адриен Рабио не успя да се разпише.

В 73-тата минута Милан създаде нова опасност след корнер, като Габия стреля за пореден път с глава, но Фалконе отново бе на мястото си и спаси.

Три минути след това Алексис Салемакерс центрира в наказателното поле, където Никлас Фюлкруг се извиси, за да засече топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Владимиро Фалконе – 1:0.