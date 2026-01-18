DeepState: С пълзящ натиск и разузнаване с бой руската армия се придвижва на запад от Северск

В северната част на Донецка област, в рамките на Славянско направление, югозападно от преди това превзетия град Северск, руските сили са напреднали близо до селата Свято-Покровское и Федоровка. Това съобщи украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

Именно в района на Свято-Покровское Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) регистрира единствената руска атака на този участък от фронта във вечерния си доклад.

Анализирайки ситуацията, украинският военен с позивна „Мучной“ отбеляза, че руските сили са се активизирали близо до дере северно от Резниковка. Те са получили удар по северния бряг на река Сухая.

В същото време руската артилерия активно насочва атаки към Никифоровка. Междувременно се регистрират опити за настъпление на малки групи към Приволие. Руснаците също постепенно навлизат в района на Минковка. „Мучной“ констатира класическата тактика на атака с пълзящ натиск и разузнаване с бой.