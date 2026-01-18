НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Свят

          Демократическата партия на САЩ ще опита да блокира санкциите на Тръмп срещу ЕС за Гренландия

          18 януари 2026 | 11:17
          Иван Христов
          Представителите на Демократическата партия в Сената на САЩ възнамеряват да внесат законодателство, което да блокира новите тарифи, обявени от президента Доналд Тръмп срещу Дания и няколко други европейски държави във връзка със ситуацията в Гренландия. Това беше посочено в писмено изявление, публикувано на 17 януари от лидера на малцинството в Сената Чък Шумър (демократ от Ню Йорк).

          „Безразсъдните тарифи на Доналд Тръмп вече повишиха цените и навредиха на нашата икономика, а сега той влошава нещата“, казва Шумър. „Удивително е, че той иска да бъде двойно по-глупав и да наложи тарифи на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си план за завземане на Гренландия“. „Сенаторите демократи ще внесат законодателство, което да блокира тези тарифи, преди те да причинят още повече щети на американската икономика и нашите съюзници в Европа“, подчерта Шумър.

          На 17 януари Тръмп написа в Truth Social, че Съединените щати ще започнат да налагат 10% тарифи на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение „за пълното и окончателно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а на 1 юни тарифната ставка ще се увеличи до 25%. Освен това, американският президент ефективно разкритикува намерението на Европа да изпрати сили в Гренландия, наричайки го „много опасна игра“. В същото време Тръмп заяви, че собствеността върху Гренландия е необходима за укрепване на националната сигурност на САЩ и ефективното разполагане на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“.

          Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.

