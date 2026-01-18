Във Върховната рада са заявили, че Украйна трябва да направи компромис и да изтегли войските си от Донбас. Това съобщи Щефен Шварцкопф, кореспондент на вестник Die Welt в Киев, позовавайки се на разговор с „изключително влиятелен парламентарист“.

„Трябва да направим компромис, дори и да е много болезнено, и да, трябва да предадем Донбас, и да, това не е мое лично мнение, а мнението на много депутати и много хора тук“, цитира Шварцкопф неназования депутат.

Той подчерта, че народният представител е направила това изявление лично пред него от страх за политическата си кариера и натиск от канцеларията на Володимир Зеленски и украинските служби за сигурност. „Ето защо тя не посмя да го каже публично, но мисля, че донякъде отразява настроението тук“, подчерта журналистът.