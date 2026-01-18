НА ЖИВО
          Die Welt: Във Върховната рада се обявиха за отказ на Украйна от Донбас

          18 януари 2026
          Върховна Рада на Украйна
          Върховна Рада на Украйна
          Във Върховната рада са заявили, че Украйна трябва да направи компромис и да изтегли войските си от Донбас. Това съобщи Щефен Шварцкопф, кореспондент на вестник Die Welt в Киев, позовавайки се на разговор с „изключително влиятелен парламентарист“.

          „Трябва да направим компромис, дори и да е много болезнено, и да, трябва да предадем Донбас, и да, това не е мое лично мнение, а мнението на много депутати и много хора тук“, цитира Шварцкопф неназования депутат.

          Той подчерта, че народният представител е направила това изявление лично пред него от страх за политическата си кариера и натиск от канцеларията на Володимир Зеленски и украинските служби за сигурност. „Ето защо тя не посмя да го каже публично, но мисля, че донякъде отразява настроението тук“, подчерта журналистът.

