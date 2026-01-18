Доналд Тръмп: Аятолах Али Хаменей е болен човек, време е да се търси ново ръководство за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова в събота за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. „Време е да потърсим ново ръководство за Иран“, заяви американският държавен глава пред Politico на фона на отшумяването на протестите, изискващи край на съществуването на режима.

Хиляди протестиращи бяха убити в цялата страна през последните три седмици, което накара Тръмп многократно да заплаши с военна намеса. Във вторник той призова иранците да продължат да протестират и да поемат контрол над институциите си, заявявайки, че „помощта е на път“.

Въпреки това, още на следващия ден президентът рязко промени тона си, заявявайки, че е бил информиран, че убийствата са спрели.

„Най-доброто решение, което взе, беше да не обеси 800 души преди два дни“, заяви Тръмп в събота, отговаряйки на въпрос за евентуалния мащаб на американска военна операция срещу Иран.

Изявленията на Тръмп дойдоха малко след като на страницата на Хаменей в социалната мрежа X се появиха поредица от враждебни съобщения, насочени към американския президент и обвиняващи го в отговорност за насилието и безредиците в Иран.

„Държим президента на САЩ отговорен за смъртта, разрушенията и клеветите, които той е нанесъл на иранската нация“, написа Хаменей.

В друга публикация той твърди, че Тръмп е представил невярно насилствените групи като представители на иранския народ, наричайки го „скандална клевета“.

След като тези съобщения бяха прочетени на Тръмп, той заяви, че управляващите в Техеран разчитат на репресии и насилие, за да поддържат властта си.

„Това, за което е виновен като лидер на тази страна, е пълното унищожение на собствената му държава и използването на насилие на нива, каквито светът никога не е виждал“, заяви Тръмп. „За да функционира страната изобщо – дори на много ниско ниво – ръководството трябва да се съсредоточи върху правилното ѝ управление, както правя аз в САЩ, вместо да убива хиляди хора, за да поддържа контрол“.

„Лидерството е свързано с уважение, а не със страх и смърт“, добави той.

Този обмен на изявления бележи поредна ескалация на реториката между Вашингтон и Техеран в силно нестабилен момент за региона, след неотдавнашното публично обръщение на Хаменей, в което той заяви, че „иранската нация е победила Америка“.

Тръмп отиде още по-далеч в личната си оценка, като остро осъди Хаменей и иранската система на управление.

„Той е болен човек, който трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора“, заяви президентът на САЩ. „Страната му е най-лошото място за живеене в света заради лошото му лидерство“.