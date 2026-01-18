ЕС свика извънредно заседание на фона на ситуацията около Гренландия

В неделя, 18 януари 2026 г., посланиците на 27-те страни от Европейския съюз ще се съберат за извънредно съвещание. Както отбелязва Reuters, срещата е свикана на фона на заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп да повиши тарифите върху европейски стоки, докато Вашингтон не придобие Гренландия.

„Кипър, който е ротационен председател на ЕС, обяви в събота вечерта, че е свикал срещата за неделя. Дипломати от ЕС заявиха, че срещата ще започне в 17:00 ч. (18:00 ч. българско време, бел. ред.)“, се казва в изявлението.

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър обвини Европа в „прекомерна реакция“ на желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие Гренландия. Той заяви, че анексирането на острова е „въпрос между САЩ, Дания и Гренландия“.

По-късно Тръмп обяви, че САЩ ще наложат допълнителни тарифи върху вноса от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, които се противопоставиха на плановете му за закупуване на Гренландия.

Европа обеща координиран отговор на това решение. Междувременно Еманюел Макрон заяви, че „Франция е ангажирана със суверенитета и независимостта на народите в Европа и другаде“.