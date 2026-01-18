ЕС свиква извънредна среща заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани със спора около Гренландия.

„Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшна координация, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни", написа Коща в социалните мрежи.

Решението идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и Вашингтон, след като Тръмп обяви възможни търговски санкции срещу европейски държави, които се противопоставят на американските намерения за придобиване на Гренландия.