ЕС свиква извънредна среща заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани със спора около Гренландия.
Решението идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и Вашингтон, след като Тръмп обяви възможни търговски санкции срещу европейски държави, които се противопоставят на американските намерения за придобиване на Гренландия.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани със спора около Гренландия.
Решението идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и Вашингтон, след като Тръмп обяви възможни търговски санкции срещу европейски държави, които се противопоставят на американските намерения за придобиване на Гренландия.