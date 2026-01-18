НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС свиква извънредна среща заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          18 януари 2026 | 23:10 50
          Снимка: symbiot/Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани със спора около Гренландия.

          „Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшна координация, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни“, написа Коща в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Решението идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и Вашингтон, след като Тръмп обяви възможни търговски санкции срещу европейски държави, които се противопоставят на американските намерения за придобиване на Гренландия.

          Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани със спора около Гренландия.

          „Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшна координация, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни“, написа Коща в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Решението идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и Вашингтон, след като Тръмп обяви възможни търговски санкции срещу европейски държави, които се противопоставят на американските намерения за придобиване на Гренландия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия

          Красимир Попов -
          Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия, показват два екзитпола, поръчани от местна телевизия. Крайнодесният кандидат Андре Вентура,...
          Политика

          Иран уволни шефа на Irancell заради отказ да блокира напълно интернет

          Красимир Попов -
          Изпълнителният директор на Irancell – вторият по големина мобилен оператор в Иран – беше уволнен за неспазване на решението на правителството да блокира интернет,...
          Политика

          Киев е водил „съдържателни“ преговори с представители, близки до Тръмп, разговорите продължават в Давос

          Красимир Попов -
          Киев е провел „съдържателни“ преговори със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, както и със специалния пратеник Стив Уиткоф, като...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions