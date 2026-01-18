Франция: САЩ също ще понесат сериозни загуби при евентуални мита на Тръмп срещу Европа

Съединените щати също ще претърпят значителни икономически щети, ако президентът Доналд Тръмп реализира заплахите си за налагане на мита срещу европейски държави, които се противопоставят на плановете му за придобиване на Гренландия. Това заяви френският министър на земеделието Ани Женевар.

„В тази ескалация на митата и той има много какво да губи – както и американските фермери и индустриалци“, каза Женевар в интервю за радио „Европа 1“ и телевизия „СиНюз“.

По-рано Тръмп обяви намерение да въведе 10-процентни мита от 1 февруари върху всички стоки, внасяни в САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия. Всички посочени държави са членове на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Норвегия.

Американският президент заплаши, че митническата ставка ще бъде увеличена до 25 процента от 1 юни, ако не бъде постигнато споразумение за „пълното и окончателно закупуване на Гренландия“. Тръмп аргументира позицията си с твърдения, че Съединените щати се нуждаят от арктическия остров – автономна територия на Дания – по съображения за национална сигурност.

В отговор на ситуацията за днес следобед в Брюксел е свикана извънредна среща на посланиците на държавите членки на ЕС, на която ще бъде обсъдена евентуална обща реакция.

„Европейският съюз разполага със сериозен търговски потенциал и ударна сила“, подчерта Женевар, като предупреди, че подобна ескалация трябва да бъде управлявана внимателно. „Тя може да бъде смъртоносна за икономиката – но и за Съединените щати“, добави министърът.

По думите ѝ всякакъв опит на Вашингтон да поеме контрол върху Гренландия би бил „неприемлив“. „Европейците няма да позволят на Съединените щати да действат едностранно и без последствия“, заяви Женевар.