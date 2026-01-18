Фридрих Мерц разкритикува германците за големия брой взети болнични

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува високото ниво на заболеваемост сред немците, където средностатистическият германец взема приблизително 14,5 дни болничен, предава Der Tagesspiegel.

„Това са почти три седмици, през които хората в Германия отсъстват от работа поради заболяване. Наистина ли е така? Наистина ли е необходимо?“, заяви той на предизборно събитие в Бад Рапенау (Баден-Вюртемберг).

По думите му, германското правителство трябва да проучи възможности за насърчаване на гражданите да продължат да работят. Като пример той предложи премахване на възможността за искане на болничен по телефона. „Това беше оправдано по време на пандемията от коронавирус, но необходимо ли е днес?“, попита канцлерът.

„В крайна сметка всички ние във Федерална република Германия трябва да постигнем по-добри икономически резултати, отколкото имаме в момента“, подчерта Мерц.