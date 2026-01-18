НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          Фридрих Мерц разкритикува германците за големия брой взети болнични

          18 януари 2026 | 11:26 130
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува високото ниво на заболеваемост сред немците, където средностатистическият германец взема приблизително 14,5 дни болничен, предава Der Tagesspiegel.

          - Реклама -

          „Това са почти три седмици, през които хората в Германия отсъстват от работа поради заболяване. Наистина ли е така? Наистина ли е необходимо?“, заяви той на предизборно събитие в Бад Рапенау (Баден-Вюртемберг).

          По думите му, германското правителство трябва да проучи възможности за насърчаване на гражданите да продължат да работят. Като пример той предложи премахване на възможността за искане на болничен по телефона. „Това беше оправдано по време на пандемията от коронавирус, но необходимо ли е днес?“, попита канцлерът.

          „В крайна сметка всички ние във Федерална република Германия трябва да постигнем по-добри икономически резултати, отколкото имаме в момента“, подчерта Мерц.

          - Реклама -

          Свят

          Демократическата партия на САЩ ще опита да блокира санкциите на Тръмп срещу ЕС за Гренландия

          Иван Христов -
          Представителите на Демократическата партия в Сената на САЩ възнамеряват да внесат законодателство, което да блокира новите тарифи, обявени от президента Доналд Тръмп срещу Дания...
          Европа

          The Economist: ЕС обмисля ликвидация на базите на САЩ в отговор за Гренландия

          Иван Христов -
          Европейският съюз може да прибегне до икономически санкции, търговски тарифи или ликвидация на американски военни бази на своя територия, за да окаже натиск върху...
          Европа

          Макрон отговори на Тръмп за Украйна и Гренландия: Заплахите и натискът няма да проработят

          Иван Христов -
          Президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да се поддаде на никакъв натиск или заплахи – независимо дали става въпрос за Украйна, Гренландия или...
