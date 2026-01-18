НА ЖИВО
          Германската армия неочаквано прекрати разузнавателната мисия в Гренландия

          18 януари 2026
          Снимка: Kay Nietfeld / dpa / Picture Alliance
          Германската армия внезапно прекрати разузнавателната си мисия в Гренландия, като войниците напуснаха страната в ранните часове на деня. Според германски медии, 15 военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са излетели от летището в столицата Нуук с полет на Icelandair, насочен към Европа.

          Групата е била ръководена от флотилен адмирал Щефан Паули, който само ден по-рано публично заяви, че мисията може да бъде удължена и че германската страна е обсъждала с датски партньори възможности за бъдещо сътрудничество. Тези обсъждания бяха докладвани в Берлин с очакване на политическо решение за следващите стъпки, съобщава „Билд“.

          Вместо това, рано сутринта, постъпила е заповед за незабавно изтегляне, изпратена директно от германската столица. Не е била предоставена официална причина нито на военните на терен, нито публично, като всички планирани срещи и активности били отменени в спешен порядък.

          Към момента, нито говорителят на мисията в Гренландия, нито представители на германското правителство са дали официален коментар, което е породи спекулации дали решението е свързано с нарастващото напрежение около Гренландия и острия тон на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наскоро обяви възможни наказателни мита срещу държави, противопоставящи се на американската политика спрямо стратегическия арктически регион.

          Тръмп обвини страните, съюзници в НАТО, че водят „много опасна игра“, след като изпратиха десетки военни в Гренландия. Военният екип на Бундесвера беше пристигнал по покана на Дания, като целта на мисията беше да проучи възможности за съвместни учения и потенциално бъдещо присъствие.

          Началото на операцията съвпадна с провала на среща във Вашингтон между външните министри на Дания, Гренландия и САЩ, което допълнително подхрани напрежението около региона.

          Засега остава неясно дали изтеглянето на германските военни е тактически ход, политически сигнал или реакция на външен натиск. Очаква се Берлин да даде повече яснота по случая в следващите дни.

          Междувременно, датският министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен започва дипломатическа обиколка в Норвегия, Великобритания и Швеция. Днес Расмусен ще бъде в Осло, утре ще посети Лондон, а в четвъртък – Стокхолм.

