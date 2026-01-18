НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Хиляди във Франция се обявиха в подкрепа на протестиращите в Иран

          18 януари 2026 | 00:17
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хиляди хора се събраха във Франция в знак на солидарност с протестиращите в Иран, които с риск за живота си настояват за край на теократичното управление, предаде АФП. Демонстрациите са част от най-мащабната вълна на недоволство в страната от движението „Жена, живот, свобода“ през 2022–2023 г., избухнало след смъртта в ареста на иранска кюрдка, задържана заради предполагаемо неспазване на задължителния дрескод.

          В Париж участниците скандираха „Жена, живот, свобода“, като част от тях носеха портрети на загинали протестиращи. Чуваха се и възгласи „Смърт на Хаменей“, насочени срещу 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

          В самия Иран интернет връзката е отбелязала много слаб ръст, повече от седмица след началото на почти пълното прекъсване, съобщи мониторинговата организация Netblocks. Активисти твърдят, че информационната блокада прикрива убийствата на протестиращи.

          Базираната в Норвегия организация Iran Human Rights съобщава, че е потвърдила смъртта на 3428 демонстранти от ръцете на силите за сигурност, като предупреждава, че реалният брой може да е многократно по-висок. Други оценки сочат над 5000 жертви, а според опозиционния канал Iran International броят им може да достига поне 12 000 души.

          Подобни прояви се състояха и в други френски градове, сред които Страсбург, Рен и Лион. Участници подчертаха, че целта им е да изпратят ясно послание за подкрепа към хората в Иран, които протестират под обстрел и в условия на строга цензура. Някои споделиха, че връзката с близките им частично се възстановява, но разговорите са кратки и постоянно прекъсвани.

