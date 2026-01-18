Иран уволни шефа на Irancell заради отказ да блокира напълно интернет

Изпълнителният директор на Irancell – вторият по големина мобилен оператор в Иран – беше уволнен за неспазване на решението на правителството да блокира интернет, съобщи агенция Fars.

В безпрецедентен ход на 8 януари Иран прекъсна всички комуникации без предупреждение, след като се засилиха призивите за антиправителствени протести, първоначално предизвикани от икономическата криза.

Оттогава достъпът до интернет в Иран е практически невъзможен, въпреки че от днес, 18 януари, ограниченията започнаха частично да се облекчават за някои чуждестранни уебсайтове, сред които Google, предаде АФП.

„Алиреза Рафиеи беше отстранен от поста си на главен изпълнителен директор на компанията след около година дейност. Irancell не се подчини на заповедите на институциите, вземащи решения, при прилагането на обявените политики относно ограничаването на достъпа до интернет в кризисни ситуации“, заяви Fars.

„Съответните институции решиха да уволнят главния изпълнителен директор на Irancell, позовавайки се на неспазване на обявените правила в кризисни ситуации“, добави агенцията.

Иранските власти обявиха, че планират да възстановят достъпа до интернет „постепенно“. По данни на държавната телевизия, достъпът до Google е бил възстановен днес чрез всички мобилни оператори и интернет доставчици.

Irancell е основана през 2005 г. и има около 70 милиона абонати, което я прави ключов елемент от телекомуникационната инфраструктура на страната.