ISW: Украинската армия настъпва успешно при Купянск и Покровск

В последно време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са напреднали успешно в районите на Купянск и Покровск, пишат анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в нов доклад.

Те са стигнали до своите заключения, като са анализирали скорошни геолокирани видеозаписи. Според техните данни, кадри, публикувани на 15 януари, показват, че украинските сили наскоро са напреднали северно от Купянск в Харковска област.

Те също така съобщиха, че на 16 и 17 януари руските сили са атакували в самия Купянск, североизточно от Купянск близо до Двухлетня и Красний Перши, източно от Купянск в посока Петровпавловка, Подол и Кучеровка и югоизточно от Купянск в посока Песчане и Куриловка.

Освен това, според анализаторите, позовавайки се на геолокирани видеозаписи от 17 януари, ВСУ наскоро са напреднали северозападно от Светле (източно от Покровск) в Донецка област.

Според техните данни, на 16 и 17 януари руските сили са атакували близо до и в самия Покровск, северозападно от Покровск близо до Гришино, северно от Покровск близо до Родинское и Белицкое, североизточно от Покровск близо до Сухецке, източно от Покровск близо до Мирноград и Ровно и югозападно от Покровск близо до Котлине, Удачное и Молодецкое.

Според ISW, украинските сили наскоро са напреднали или поне заемат позиции в тактическия район Доброполе, югозападно от Дорожно.