      неделя, 18.01.26
          Война

          ISW: Украинската армия настъпва успешно при Купянск и Покровск

          18 януари 2026 | 11:55
          Украински войници
          Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В последно време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са напреднали успешно в районите на Купянск и Покровск, пишат анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в нов доклад.

          Те са стигнали до своите заключения, като са анализирали скорошни геолокирани видеозаписи. Според техните данни, кадри, публикувани на 15 януари, показват, че украинските сили наскоро са напреднали северно от Купянск в Харковска област.

          Те също така съобщиха, че на 16 и 17 януари руските сили са атакували в самия Купянск, североизточно от Купянск близо до Двухлетня и Красний Перши, източно от Купянск в посока Петровпавловка, Подол и Кучеровка и югоизточно от Купянск в посока Песчане и Куриловка.

          Освен това, според анализаторите, позовавайки се на геолокирани видеозаписи от 17 януари, ВСУ наскоро са напреднали северозападно от Светле (източно от Покровск) в Донецка област.

          Според техните данни, на 16 и 17 януари руските сили са атакували близо до и в самия Покровск, северозападно от Покровск близо до Гришино, северно от Покровск близо до Родинское и Белицкое, североизточно от Покровск близо до Сухецке, източно от Покровск близо до Мирноград и Ровно и югозападно от Покровск близо до Котлине, Удачное и Молодецкое.

          Според ISW, украинските сили наскоро са напреднали или поне заемат позиции в тактическия район Доброполе, югозападно от Дорожно.

          Общество

          МТС стартира втора процедура за 10 млн. евро за зарядни центрове за електромобили по TEN-T мрежата

          Пламена Ганева
          Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Общият...
          Война

          Руската армия отрязва групировката на ВСУ при Жовнтево

          Иван Христов
          Частите на руската армия, настъпващи близо до Жовтнево в Запорожка област, отрязват групировка от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), разположена югозападно от града. Това...
          Война

          Die Welt: Във Върховната рада се обявиха за отказ на Украйна от Донбас

          Иван Христов
          Във Върховната рада са заявили, че Украйна трябва да направи компромис и да изтегли войските си от Донбас. Това съобщи Щефан Шварцкопф, кореспондент на...
