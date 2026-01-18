Италия за първи път арестува танкер от „сенчестия флот“ на Русия

Италия е арестувала санкциониран танкер, принадлежащ на „сенчестия флот“ на Русия, който е плавал под флага на остров в Океания. Според ANSA, корабът е пътувал от руски териториални води в Черно море.

Той е бил задържан в пристанището на Бриндизи след разследване от финансисти и митнически служители, проведено в координация с прокуратурата. Съобщава се, че арестът е свързан с нарушаване на санкциите, наложени на Русия за нахлуването в Украйна.

„Изземането е потвърдено от съда в Бриндизи. Общо четири лица са разследвани: вносителят, корабособственикът и двама членове на екипажа, които са съвместно обвинени в нарушаване на ограничителни мерки, наложени от Европейския съюз“, се казва в статията.

По време на пристанищни инспекции са открити „сериозни несъответствия, фалшификации и промени в бордовата документация относно акостирането на кораба и товарните операции“. Преглед на документацията и анализ на данните, получени от ECDI (задължителна електронна навигационна система за големи кораби с функция за избягване на сблъсъци), потвърдиха, че корабът е присъствал и е действал в пристанището на Новоросийск (оторизирано пристанище в Руската федерация) от 13 до 16 ноември 2025 г., извършвайки забранени товарни операции. Корабът е пристигнал в Италия с товар от 33 000 тона черни метали.

Освен това беше установено, че AIS системата на кораба (т.е. GPS приемник и транспондер, система, която позволява на корабите да се идентифицират и да предоставят своята позиция, курс и скорост в реално време) е била деактивирана близо до руското пристанище Новоросийск, вероятно за да се избегне геолокацията и да се затрудни наблюдението.