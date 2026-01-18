НА ЖИВО
          Кандидат за главен прокурор предлага радикална реформа: край на предварителните проверки и операция „Чисти ръце"

          18 януари 2026 | 12:25
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Кандидат за поста главен прокурор обяви програма за мащабна реформа на прокуратурата, насочена към по-голяма прозрачност, отчетност и защита на гражданите. В публично разпространен план се предлагат конкретни мерки, които да бъдат въведени незабавно при поемане на поста.

          Сред основните акценти е пълната забрана на т.нар. „предварителни проверки“, които според автора на програмата забавят разследванията и дават възможност за укриване на доказателства. Вместо това се предвижда директно образуване на наказателно производство при наличие на законен повод и достатъчно данни, в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс.

          Повече прозрачност и контрол

          Програмата включва и мерки за идентификация и информираност на гражданите, подали сигнали. Предвижда се незабавно предоставяне на входящ номер на преписката, както и разкриване на името на наблюдаващия прокурор до петия ден от подаването на сигнала.

          До 15-ия ден подалите сигнали ще получават информация за предприетите действия по случая. Предлага се и софтуерно следене на сроковете, както и дисциплинарна отговорност за прокурори и административни ръководители, които допускат необосновано забавяне на делата.

          Контакт с гражданите и контрол върху администрацията

          В програмата се залага на т.нар. „култура на обслужване“, включително записване на разговорите между граждани и администрацията на прокуратурата с цел предотвратяване на грубо отношение и липса на отчетност.

          Предвижда се и задължителен ден за срещи с граждани и организации, които да се излъчват публично онлайн, с ясно разписани срокове за работа по поставените въпроси.

          „Операция Чисти ръце“ и ревизия на системата

          Една от най-радикалните идеи е създаването на квалификационна и атестационна комисия, ръководена от главния прокурор и с участие на граждански организации, адвокатурата, съдебната власт и международни наблюдатели. Комисията ще извършва обективна оценка на работата на прокурорите и ще прави предложения за дисциплинарни мерки и освобождаване от длъжност при установени нарушения, по модел на реформата в Албания.

          Планира се и пълен преглед на методическите указания, издавани от предишни главни прокурори, с цел отмяна на тези, които противоречат на закона.

          Дигитализация и изкуствен интелект

          В програмата е заложена пълна дигитализация на досъдебното производство, както и внедряване на изкуствен интелект в прокурорската администрация за анализ на данни, оптимизиране на процесите и по-бърза обработка на документи.

          Авторът на плана заявява готовност за въвеждане на всяка иновация, която повишава ефективността и отчетността на институцията.

          Апел към политиците и медиите

          В заключение кандидатът за главен прокурор отправя апел към политическите сили и медиите за подкрепа на независим кандидат, който не е обвързан с партийни и икономически зависимости, с цел превръщането на прокуратурата от инструмент за натиск в институция, работеща в интерес на гражданите.

