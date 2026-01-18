Карлос Алкарас потегли по план в Австралия

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете – Карлос Алкарас, започна непоколебимо участието си на Откритото първенство на Австралия.

Испанецът елиминира представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6(2), 6:2 след два часа и осем минути игра.

Следващият противник на Алкарас в Мелбърн ще бъде германецът Яник Ханфман, който се наложи над Закари Свайда със 7:5, 4:6, 6:4, 7:6(3).

Десетият поставен Александър Бублик преодоля в първия кръг американеца Дженсън Бруксби с 6:4, 6:4, 6:4. Следващата среща за казахстанеца ще бъде с Мартон Фучович, който се наложи над Камило Уго Карабели от Аржентина със 7:6(5), 6:1, 6:2.