      неделя, 18.01.26
          Тенис

          Карлос Алкарас потегли по план в Австралия

          Испанецът елиминира представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6(2), 6:2

          18 януари 2026 | 16:44 20
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете – Карлос Алкарас, започна непоколебимо участието си на Откритото първенство на Австралия.

          Испанецът елиминира представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6(2), 6:2 след два часа и осем минути игра.

          Следващият противник на Алкарас в Мелбърн ще бъде германецът Яник Ханфман, който се наложи над Закари Свайда със 7:5, 4:6, 6:4, 7:6(3).

          Десетият поставен Александър Бублик преодоля в първия кръг американеца Дженсън Бруксби с 6:4, 6:4, 6:4. Следващата среща за казахстанеца ще бъде с Мартон Фучович, който се наложи над Камило Уго Карабели от Аржентина със 7:6(5), 6:1, 6:2.

