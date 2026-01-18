НА ЖИВО
          Кая Калас за Гренландия: Китай и Русия потриват ръце

          18 януари 2026
          Кая Калас
          Кая Калас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ескалацията на напрежението между САЩ и Европа заради Гренландия може да разсее съюзниците от основната им задача: да помогнат за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Това написа върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас в социалната мрежа X.

          Според нея това несъгласие е от полза за Китай и Русия, които сега „очевидно потриват ръце“.

          „Китай и Русия очевидно потриват ръце. Те са тези, които ще спечелят от разногласията между съюзниците“, отбеляза дипломатът.

          Според нея, ако проблемът със сигурността на Гренландия съществува, той може да бъде решен в рамките на НАТО, докато въвеждането на тарифи „би могло да направи Европа и САЩ по-бедни и да подкопае общия ни просперитет“.

          „Също така не можем да позволим на нашия спор да ни разсее от основната ни задача: да помогнем за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, заяви Калас.

