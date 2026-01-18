Киев е водил „съдържателни“ преговори с представители, близки до Тръмп, разговорите продължават в Давос

Киев е провел „съдържателни“ преговори със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, както и със специалния пратеник Стив Уиткоф, като се очаква дискусиите да продължат в Давос следващата седмица, предаде АФП.

Това заяви ръководителят на украинската служба за сигурност Рустем Умеров.

„Проведохме съдържателни дискусии относно плана за икономическо развитие и просперитет, както и относно гаранциите за сигурността на Украйна“, написа Умеров в социалните мрежи.

Той допълни, че допълнителни преговори ще се проведат по време на икономическия форум в Давос през следващите дни.