Киев е водил „съдържателни“ преговори с представители, близки до Тръмп, разговорите продължават в Давос

Киев е провел „съдържателни“ преговори със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, както и със специалния пратеник Стив Уиткоф, като се очаква дискусиите да продължат в Давос следващата седмица, предаде АФП.
Това заяви ръководителят на украинската служба за сигурност Рустем Умеров.
Той допълни, че допълнителни преговори ще се проведат по време на икономическия форум в Давос през следващите дни.
