Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), посъветва ръководителя на европейската дипломация Кая Калас да не пие алкохол преди да публикува в социалните мрежи, предава ТАСС.

„Скъпа Кая, може би не бива да пиеш алкохол, преди да пишеш публикации. Да заплашваш САЩ с „обедняване“ не е демонстрацията на сила, за която си мислите“, написа той в своя профил в социалната мрежа X.

По-рано ръководителят на европейската дипломация предложи на членовете на Европейския парламент да започнат да пият предвид настоящата международна ситуация. Според Politico Калас е заявила на среща с лидерите на фракциите в Европейския парламент, че макар самата тя да не злоупотребява с алкохол, глобалната ситуация прави сега „идеалния момент“ да започне да пие.