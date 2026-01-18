НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Кирил Дмитриев посъветва Кая Калас да не пие алкохол преди да публикува в социалните мрежи

          18 януари 2026 | 10:00
          Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), посъветва ръководителя на европейската дипломация Кая Калас да не пие алкохол преди да публикува в социалните мрежи, предава ТАСС.

          „Скъпа Кая, може би не бива да пиеш алкохол, преди да пишеш публикации. Да заплашваш САЩ с „обедняване“ не е демонстрацията на сила, за която си мислите“, написа той в своя профил в социалната мрежа X.

          По-рано ръководителят на европейската дипломация предложи на членовете на Европейския парламент да започнат да пият предвид настоящата международна ситуация. Според Politico Калас е заявила на среща с лидерите на фракциите в Европейския парламент, че макар самата тя да не злоупотребява с алкохол, глобалната ситуация прави сега „идеалния момент“ да започне да пие.

