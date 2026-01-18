НА ЖИВО
          Киселова разясни конституционния сценарий при оставки на президент и вицепрезидент

          18 януари 2026 | 14:31
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          При прекратяване на пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание поема функциите на държавен глава, а парламентът е длъжен да насрочи избори за президент в срок от два месеца. Това заяви Наталия Киселова пред БГНЕС, коментирайки хипотезите около евентуална институционална криза.

          - Реклама -

          „Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези“, подчерта Киселова.

          Тя уточни, че конституционната процедура е ясна и не оставя поле за политически тълкувания, ако се стигне до едновременно прекратяване на мандатите на държавния глава и вицепрезидента.

          По темата за евентуален нов политически проект, свързван с президента, Киселова заяви, че подобни разговори могат да се водят едва след като такъв проект стане факт. Тя припомни, че досега в парламентарната група на БСП е ставало дума единствено за политическо съдействие с президента, когото партията подкрепя.

          „За нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, каза тя.

          Киселова коментира и темата за служебния премиер, като изрази критика към решението на Конституционния съд, свързано с оспорената листа от длъжности, от които може да бъде излъчен такъв.

          „Конституционният съд остави без окончателно произнасяне този въпрос и мисля, че това беше грешка, която твърде бързо ни застигна“, заяви тя.

          По отношение на Изборния кодекс и идеята за въвеждане на нови устройства в изборния процес, Киселова изрази мнение, че подобна промяна не бива да се прави прибързано. Според нея темата трябва да бъде отложена за 2027 г., след като преминат редовните президентски избори, и да се приложи експериментален подход, за да се оцени ефективността на подобни технологии.

