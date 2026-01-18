Край на кюрдските владения южно от Ефрат, Сирия с подкрепата на Турция превзе град Табка и бентовете на реката

В Сирия през последните дни ескалира разко конфликтът между властите и кюрдите от Сирийските демократични сили (СДС), които контролират големи територии от Северна и Източна Сирия, като на практика не се подчиняват нито на бившия режим на Башар Асад, нито на новото правителство, водено от Джулани, предава „Страна“.

- Реклама -

Първо правителствените сили в Дамаск наскоро превзеха кюрдските райони на град Алепо. А през последните дни, с подкрепата на Турция, те започнаха мащабна офанзива по цялата линия на контакт, превземайки град Табка и прилежащите важни бентове от другата страна на река Ефрат, изтласквайки кюрдските сили обратно към северните и източните брегове на реката.

Дори и там обаче кюрдите се борят да задържат позициите си, тъй като въоръжени групировки от местни арабски племена се разбунтуваха срещу СДС (кюрдите в момента контролират територия в Сирия, значително по-голяма от тяхната собствена). Поради този бунт кюрдите загубиха контрол над богатите на петрол райони близо до Дейр ез-Зор. Освен това, в Ракка, една от бившите столици на ИДИЛ, вече избухна бунт. Кюрдите се опитват да задържат града, но ситуацията е тежка за тях.

Особено след като американците, които преди това защитаваха кюрдите, сега не се намесват в боевете, ограничавайки се до устни призиви за деескалация, като на практика заемат позиция на неутралитет, са приятелски настроена към Дамаск по отношение на събитията.

Джулани и Турция, която го подкрепя, се стремят да елиминират напълно контрола на СДС върху частта от Сирия, контролирана от организацията. И засега, както виждаме, те постигат напредък.

Кюрдската съпротива обаче може да се засили, тъй като боевете се придвижват към техните „основни“ територии. СДС вече обявиха пълна мобилизация на всичките си сили.

Отделен въпрос е наличието на големи специални затвори на кюрдска територия, където се държат заловени бойци на ИДИЛ. Те биха могли да се възползват от ситуацията, за да избягат. А това би могло да даде втори полъх на тази терористична организация, която все още не е напълно унищожена.