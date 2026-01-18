Лидерите на ЕС предупредиха срещу митата на Тръмп заради Гренландия

Лидерите на Европейския съюз предупредиха срещу намеренията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на европейски държави, докато не постигне целта си да придобие Гренландия, предаде АФП.

- Реклама -

В Берлин високопоставен евродепутат заяви, че последните изказвания на Тръмп поставят под въпрос търговското споразумение между ЕС и САЩ, договорено миналата година.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща разпространиха съвместно изявление часове след като Тръмп заплаши няколко европейски държави с мита до 25 процента.

„Подобни мита биха подкопали трансатлантическите отношения и биха довели до опасна низходяща спирала“, написаха те в социалните мрежи, като подчертаха, че Европа ще остане единна, координирана и твърдо ангажирана със защитата на своя суверенитет.

Позицията идва дни след разговори във Вашингтон между датски и гренландски представители и американската администрация относно желанието на Тръмп да придобие територията, които приключиха без споразумение.

„ЕС е в пълна солидарност с Дания и с народа на Гренландия“, се казва още в изявлението, като се подчертава значението на диалога и продължаването на започнатия процес между Кралство Дания и Съединените щати.

Тръмп заяви, че от 1 февруари Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с 10-процентно мито върху всички стоки, изнасяни за САЩ.

Манфред Вебер, лидер на най-голямата политическа група в Европейския парламент – Европейската народна партия, заяви, че заплахите на Тръмп поставят под съмнение търговската сделка между ЕС и САЩ. В публикация в X той посочи, че ЕНП подкрепя споразумението, но при настоящите условия одобрението му не е възможно, като призова нулевите мита за американски продукти да бъдат временно замразени.

Брюксел и Вашингтон постигнаха договореност през юли, според която за повечето износ от ЕС да се прилага 15-процентно американско мито, като и двете страни продължават да настояват за допълнителни търговски отстъпки.