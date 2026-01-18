Лизингова измама с автомобили от чужбина: купувачи остават без колите си години след сделкат

Нова измамна схема с автомобили, внесени от чужбина, оставя български купувачи без колите им години след покупката. Става дума за лизингови автомобили, които са внесени в страната и продадени като напълно изрядни, а впоследствие са обявени за издирване от реалния им собственик. За случая сигнализираха зрители на NOVA.
Един от потърпевшите е семейство лекари от Ботевград, които губят автомобила си четири години след покупката, когато разбират, че колата е издирвана в друга държава.
Купена „изрядна“ кола, отнета години по-късно
Семейство Димитрови решават да закупят автомобил през 2022 г. След оглед на обяви в един от най-популярните сайтове, избират кола, предлагана от автокъща във Враца. Автомобилът е огледан на място, сделката е сключена с фирма, а колата е доставена в Ботевград с временна регистрация.
„Регистрирахме автомобила в КАТ София-област. Беше проверен, нямаше никакви проблеми и беше вписан на името на фирмата на жена ми“, разказва Васил Димитров.
Четири години по-късно обаче семейството получава шокираща информация – автомобилът е обявен за международно издирване, тъй като се оказва лизингова собственост на чуждестранна компания, а плащанията по договора никога не са били довършени.
Как действа схемата
По информация на разследването, схемата работи по следния начин:
- лизингови автомобили се придобиват в чужбина;
- превозните средства се изнасят незаконно от страната;
- в България се продават чрез автокъщи или частни лица;
- в някои случаи колите се разкомплектоват и продават на части в автоморги.
Проблемът се появява с години закъснение, когато лизингодателят подава сигнал за издирване, а автомобилът попада в международните полицейски системи.
Проверка има, но тя не е достатъчна
Експерти предупреждават, че проверката в КАТ не гарантира липса на проблеми със собствеността, ако към момента на регистрацията автомобилът не е бил обявен за издирване. Това оставя купувачите без реална защита, въпреки че са платили пълната цена и са действали добросъвестно.
Юристи съветват при покупка на вносен автомобил:
- да се изисква пълна документация за собствеността;
- да се проверява историята на автомобила в международни бази данни;
- да се избягват сделки с неясен произход или необичайно ниска цена.
Апел към институциите
Случаят повдига въпроси за контрола върху автокъщите и за нуждата от по-ефективен обмен на информация между държавите членки на ЕС, за да се предотвратят подобни злоупотреби.
Потърпевшите настояват за законодателни промени, които да защитят добросъвестните купувачи, тъй като в момента те губят автомобила си, без да имат реален механизъм за обезщетение.