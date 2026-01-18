Лизингова измама с автомобили от чужбина: купувачи остават без колите си години след сделкат

Нова измамна схема с автомобили, внесени от чужбина, оставя български купувачи без колите им години след покупката. Става дума за лизингови автомобили, които са внесени в страната и продадени като напълно изрядни, а впоследствие са обявени за издирване от реалния им собственик. За случая сигнализираха зрители на NOVA.

- Реклама -

Един от потърпевшите е семейство лекари от Ботевград, които губят автомобила си четири години след покупката, когато разбират, че колата е издирвана в друга държава.

Купена „изрядна“ кола, отнета години по-късно

Семейство Димитрови решават да закупят автомобил през 2022 г. След оглед на обяви в един от най-популярните сайтове, избират кола, предлагана от автокъща във Враца. Автомобилът е огледан на място, сделката е сключена с фирма, а колата е доставена в Ботевград с временна регистрация.

„Регистрирахме автомобила в КАТ София-област. Беше проверен, нямаше никакви проблеми и беше вписан на името на фирмата на жена ми“, разказва Васил Димитров.

Четири години по-късно обаче семейството получава шокираща информация – автомобилът е обявен за международно издирване, тъй като се оказва лизингова собственост на чуждестранна компания, а плащанията по договора никога не са били довършени.

Как действа схемата

По информация на разследването, схемата работи по следния начин:

лизингови автомобили се придобиват в чужбина;

превозните средства се изнасят незаконно от страната;

в България се продават чрез автокъщи или частни лица;

в някои случаи колите се разкомплектоват и продават на части в автоморги.

Проблемът се появява с години закъснение, когато лизингодателят подава сигнал за издирване, а автомобилът попада в международните полицейски системи.

Проверка има, но тя не е достатъчна

Експерти предупреждават, че проверката в КАТ не гарантира липса на проблеми със собствеността, ако към момента на регистрацията автомобилът не е бил обявен за издирване. Това оставя купувачите без реална защита, въпреки че са платили пълната цена и са действали добросъвестно.

Юристи съветват при покупка на вносен автомобил:

да се изисква пълна документация за собствеността;

да се проверява историята на автомобила в международни бази данни;

да се избягват сделки с неясен произход или необичайно ниска цена.

Апел към институциите

Случаят повдига въпроси за контрола върху автокъщите и за нуждата от по-ефективен обмен на информация между държавите членки на ЕС, за да се предотвратят подобни злоупотреби.

Потърпевшите настояват за законодателни промени, които да защитят добросъвестните купувачи, тъй като в момента те губят автомобила си, без да имат реален механизъм за обезщетение.