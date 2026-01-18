НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Макрон отговори на Тръмп за Украйна и Гренландия: Заплахите и натискът няма да проработят

          18 януари 2026 | 10:27
          Президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да се поддаде на никакъв натиск или заплахи – независимо дали става въпрос за Украйна, Гренландия или друга подобна ситуация по света. Той написа това в публикация в социалната мрежа X, коментирайки настоящите предизвикателства пред сигурността.

          Макрон подчерта, че Франция последователно защитава суверенитета и независимостта на държавите в Европа и извън нея и тези принципи ръководят международната ѝ политика. Той заяви, че тези принципи са в основата на подкрепата ѝ за Украйна и формирането на Коалицията на желаещите за постигане на траен мир и защита на европейската сигурност.

          „Никакви сплашвания или заплахи няма да ни повлияят – нито в Украйна, нито в Гренландия, нито където и да е другаде по света – когато се сблъскаме с подобни ситуации. Митническите заплахи са неприемливи и нямат място в този контекст. Ако те бъдат потвърдени, европейците ще реагират заедно и координирано. Ще гарантираме зачитане на европейския суверенитет. В този дух ще сътруднича с нашите европейски партньори“, написа той.

          Френският президент подчерта, че Париж е решил по същите причини да участва във военни учения, организирани от Дания в Гренландия. Той заяви, че сигурността в Арктика и по външните граници на Европа е от стратегическо значение и Франция поема пълна отговорност за това решение.

          Френският президент добави, че възнамерява да продължи консултациите с европейските партньори относно следващите стъпки.

          По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да наложи тарифи върху вноса на стоки от няколко европейски държави, които не подкрепят идеята за установяване на контрол на САЩ над Гренландия.

          В публикация в своята социална мрежа TruthSocial Тръмп обяви, че от 1 февруари 2026 г. Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще се облагат с 10-процентови мита върху всички стоки, изпратени до САЩ. Той допълнително заяви, че тарифата ще се увеличи до 25% на 1 юни 2026 г. и ще остане в сила, докато не се постигне споразумение за „пълното и окончателно придобиване на Гренландия“.

