Министър от Гренландия приветства реакцията на Европа срещу заплахите на Тръмп

      неделя, 18.01.26
          18 януари 2026 | 02:57
          Снимка: EPA / Christian Klindt Soelbeck
          Министърът на минералните ресурси на Гренландия Наая Натаниелсен похвали реакцията на европейските държави, засегнати от новите заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани с бъдещето на арктическия остров, предаде АФП.

          „С изумление наблюдавам първите реакции на държавите, срещу които са насочени тези мерки“, написа Натаниелсен в публикация в LinkedIn.

          „Благодарна съм и изпитвам надежда, че дипломацията и съюзничеството ще надделеят.“

          По-рано Тръмп заплаши да наложи нови мита върху вноса от осем европейски страни, изпратили военни контингенти в Гренландиядатска територия, към която американският президент проявява претенции за контрол.

          Редица европейски лидери осъдиха тези заплахи като „недопустими“, подчертавайки значението на единния и координиран отговор на Европа.

