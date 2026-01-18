Министър от Гренландия приветства реакцията на Европа срещу заплахите на Тръмп

Министърът на минералните ресурси на Гренландия Наая Натаниелсен похвали реакцията на европейските държави, засегнати от новите заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита, свързани с бъдещето на арктическия остров, предаде АФП.
По-рано Тръмп заплаши да наложи нови мита върху вноса от осем европейски страни, изпратили военни контингенти в Гренландия – датска територия, към която американският президент проявява претенции за контрол.
Редица европейски лидери осъдиха тези заплахи като „недопустими“, подчертавайки значението на единния и координиран отговор на Европа.
Номинираният за премиер на Република Сръбска Саво Минич обяви състава на новото правителство на пресконференция, съобщи уебсайтът „Politika.rs“.
Министър на научно-технологичното развитие и висшето образование...
