МТС стартира втора процедура за 10 млн. евро за зарядни центрове за електромобили по TEN-T мрежата

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Общият бюджет на мярката възлиза на 10 млн. евро, като финансирането е насочено към микро, малки, средни и големи предприятия.

Максималният размер на европейското финансиране за един проект е 256 000 евро, а интензитетът на подпомагане зависи от големината на предприятието – до 65% за микро и малки, до 55% за средни и до 35% за големи компании.

Изисквания за мощност и обхват

Проектите трябва да осигурят съвременна зарядна инфраструктура за леки и товарни електрически превозни средства по основната и широкообхватната TEN-T мрежа.

За леките автомобили се изисква:

по основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с минимална мощност 600 kW и поне две зарядни точки по 150 kW;

по широкообхватната мрежа – минимум 300 kW и най-малко една зарядна точка с мощност 150 kW.

За товарните превозни средства изискванията са значително по-високи:

по основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с мощност най-малко 2 800 kW и минимум две точки по 350 kW;

по широкообхватната мрежа – минимум 1 400 kW и една зарядна точка с мощност 350 kW.

Срокове и регионални ограничения

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване в продължение на шест месеца. Проекти, разположени в Югозападния регион, няма да бъдат допустими за финансиране, тъй като регионът е изключен от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие като „регион в преход“.

Финансирането се осигурява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., чийто общ бюджет за зарядна инфраструктура е 15 млн. евро. По първата процедура, обявена през миналата година, бяха одобрени шест проекта за изграждане на зарядни центрове.