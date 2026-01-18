Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента

Председателят на Народното събрание Рая Назарян коментира политическите процеси и евентуалната поява на нов политически проект, свързан с президента. Според нея, дискусията за новия проект се води още от миналата година, а появата на нова политическа формация може да промени настроенията и предизборните стратегии на партиите и коалициите.

“Това зависи от това дали действително ще се появи проектът и когато това се случи, да покажат своята програма, идеология и визия за България. Нека да видим”, заяви Назарян. Тя подчерта, че заявките на някои, че ще смятат новия проект за партньор, са направени твърде рано, преди да се знае каква е неговата посока и идеология.

Назарян обърна внимание и на етиката в политиката, заявявайки, че невежеството и липсата на ясност създават повече напрежение, отколкото да предизвикват положителни очаквания.

Относно въпроса дали има покана за консултации за служебен премиер, председателят на НС отговори, че все още не е получила такава покана. Тя уточни, че президентът публично обявява, когато отправя покани за консултации, но в момента няма официален или неофициален анонс към нея от президентството.

На въпрос дали би била готова да стане президент по конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян отговори положително, но отбеляза, че такава хипотеза е изключително малко вероятна.