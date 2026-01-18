НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента

          18 януари 2026 | 13:41 240
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян коментира политическите процеси и евентуалната поява на нов политически проект, свързан с президента. Според нея, дискусията за новия проект се води още от миналата година, а появата на нова политическа формация може да промени настроенията и предизборните стратегии на партиите и коалициите.

          - Реклама -

          “Това зависи от това дали действително ще се появи проектът и когато това се случи, да покажат своята програма, идеология и визия за България. Нека да видим”, заяви Назарян. Тя подчерта, че заявките на някои, че ще смятат новия проект за партньор, са направени твърде рано, преди да се знае каква е неговата посока и идеология.

          Назарян обърна внимание и на етиката в политиката, заявявайки, че невежеството и липсата на ясност създават повече напрежение, отколкото да предизвикват положителни очаквания.

          Относно въпроса дали има покана за консултации за служебен премиер, председателят на НС отговори, че все още не е получила такава покана. Тя уточни, че президентът публично обявява, когато отправя покани за консултации, но в момента няма официален или неофициален анонс към нея от президентството.

          На въпрос дали би била готова да стане президент по конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян отговори положително, но отбеляза, че такава хипотеза е изключително малко вероятна.

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян коментира политическите процеси и евентуалната поява на нов политически проект, свързан с президента. Според нея, дискусията за новия проект се води още от миналата година, а появата на нова политическа формация може да промени настроенията и предизборните стратегии на партиите и коалициите.

          - Реклама -

          “Това зависи от това дали действително ще се появи проектът и когато това се случи, да покажат своята програма, идеология и визия за България. Нека да видим”, заяви Назарян. Тя подчерта, че заявките на някои, че ще смятат новия проект за партньор, са направени твърде рано, преди да се знае каква е неговата посока и идеология.

          Назарян обърна внимание и на етиката в политиката, заявявайки, че невежеството и липсата на ясност създават повече напрежение, отколкото да предизвикват положителни очаквания.

          Относно въпроса дали има покана за консултации за служебен премиер, председателят на НС отговори, че все още не е получила такава покана. Тя уточни, че президентът публично обявява, когато отправя покани за консултации, но в момента няма официален или неофициален анонс към нея от президентството.

          На въпрос дали би била готова да стане президент по конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян отговори положително, но отбеляза, че такава хипотеза е изключително малко вероятна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кандидат за главен прокурор предлага радикална реформа: край на предварителните проверки и операция „Чисти ръце“

          Пламена Ганева -
          Кандидат за поста главен прокурор обяви програма за мащабна реформа на прокуратурата, насочена към по-голяма прозрачност, отчетност и защита на гражданите. В публично разпространен...
          Общество

          Лизингова измама с автомобили от чужбина: купувачи остават без колите си години след сделкат

          Пламена Ганева -
          Нова измамна схема с автомобили, внесени от чужбина, оставя български купувачи без колите им години след покупката. Става дума за лизингови автомобили, които са...
          Общество

          МТС стартира втора процедура за 10 млн. евро за зарядни центрове за електромобили по TEN-T мрежата

          Пламена Ганева -
          Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Общият...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions