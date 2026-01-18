НА ЖИВО
          NBC: Тръмп се прицели и в Канада

          18 януари 2026 | 16:40
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп все по-често се оплаква на помощниците си от уязвимостта на Канада спрямо противниците на Вашингтон в Арктика, съобщава NBC, позовавайки се на източници.

          „Тръмп тайно засилва фокуса си върху друга цел в Западното полукълбо, като през последните седмици все по-често се оплаква на помощниците си от уязвимостта на Канада спрямо противниците на САЩ в Арктика… В частни разговори президентът е все по-загрижен за това, което според него е неспособността на Канада да защити границите си от всяко посегателство от страна на Русия или Китай“, се казва в доклада.

          Американски представители заявиха, че Тръмп не се стреми да купи Канада. Според източници на телевизионната мрежа, американски представители водят разговори с канадците за начини за разширяване на сътрудничеството между техните военни в Арктика. Служителите обаче заявиха, че разполагането на американски войски на северната граница на Канада не е на дневен ред.

          „Светът не гледа на Канада като на основна сила, когато става въпрос за отбрана“, цитира телевизионната мрежа неназован служител. През 2025 г. Тръмп нарече напускащия канадски премиер Джъстин Трюдо „губернатор на великия щат Канада“ на фона на разногласия относно потенциални американски тарифи върху канадски стоки. По-късно Тръмп заяви, че Канада може да избегне търговските мита на Вашингтон и да получи военна защита, ако влезе в състава на САЩ.

