Няколко загинали при железопътна катастрофа в Южна Испания

18 януари 2026 | 23:15
26
Няколко души са загинали, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак, съобщи полицейски говорител пред АФП.
Според испанските медии катастрофата е причинила смъртта на най-малко двама души, като се очаква властите да предоставят допълнителна информация за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.
Няколко души са загинали, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак, съобщи полицейски говорител пред АФП.
Според испанските медии катастрофата е причинила смъртта на най-малко двама души, като се очаква властите да предоставят допълнителна информация за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.