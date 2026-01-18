НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Няколко загинали при железопътна катастрофа в Южна Испания

          18 януари 2026 | 23:15 260
          Снимка: cnn.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Няколко души са загинали, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак, съобщи полицейски говорител пред АФП.

          „Има загинали и ранени“, заяви говорителят, без да посочи конкретни цифри.

          - Реклама -

          Според испанските медии катастрофата е причинила смъртта на най-малко двама души, като се очаква властите да предоставят допълнителна информация за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.

          Няколко души са загинали, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак, съобщи полицейски говорител пред АФП.

          „Има загинали и ранени“, заяви говорителят, без да посочи конкретни цифри.

          - Реклама -

          Според испанските медии катастрофата е причинила смъртта на най-малко двама души, като се очаква властите да предоставят допълнителна информация за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия

          Красимир Попов -
          Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия, показват два екзитпола, поръчани от местна телевизия. Крайнодесният кандидат Андре Вентура,...
          Политика

          ЕС свиква извънредна среща заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че лидерите на ЕС ще се срещнат в следващите дни, за да обсъдят заплахата на президента на...
          Политика

          Киев е водил „съдържателни“ преговори с представители, близки до Тръмп, разговорите продължават в Давос

          Красимир Попов -
          Киев е провел „съдържателни“ преговори със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, както и със специалния пратеник Стив Уиткоф, като...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions