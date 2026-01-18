Няколко загинали при железопътна катастрофа в Южна Испания

Няколко души са загинали, след като влак дерайлира в южната испанска провинция Кордоба след сблъсък с друг влак, съобщи полицейски говорител пред АФП.

„Има загинали и ранени", заяви говорителят, без да посочи конкретни цифри.

Според испанските медии катастрофата е причинила смъртта на най-малко двама души, като се очаква властите да предоставят допълнителна информация за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.