      неделя, 18.01.26
          Осем души загинаха в лавини в Австрийските Алпи

          18 януари 2026 | 21:08 240
          Снимка: Belga
          Осем души загинаха при серия от лавини в Австрийските Алпи на 17 януари, след обилни снеговалежи и опасни условия в региона. Петима души загинаха при две лавини в района на Понгау, близо до Залцбург, съобщиха местните планински спасителни служби.

          По-късно същия ден три чешки скиори загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Пустервалд, на около 110 км от Понгау, потвърдиха от полицията.

          „Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семействата. Тази трагедия болезнено показва колко сериозна е настоящата лавинна обстановка“, заяви Герхард Кремсер, районен ръководител на планинската спасителна служба в Понгау.

          При инцидентите в Понгау седем скиори бяха затрупани близо до планината Финстеркопф. Четирима загинаха, а друг беше сериозно ранен. В същия район жена скиор също беше затрупана и загина в открита алпийска местност.

          На 17 януари в региона бяха регистрирани още лавини, но никой не беше ранен. След лавината, която уби трима скиори в Пустервалд, четирима други от същата група бяха спасени от спасителните екипи.

          „Спасителите успяха да локализират и частично да изкопаят затрупаните жертви. Въпреки незабавните спасителни усилия, тримата души бяха открити мъртви“, се казва в изявление на полицията.

          Смъртните случаи следват една фатална седмица в Алпите. Миналия уикенд във Франция шестима скиори загинаха, след като бяха застигнати от лавини в различни алпийски курорти, а в западната част на Австрия 58-годишен скиор загина в тиролския курорт Веерберг.

          На 13 януари лавина уби 13-годишно чешко момче, което караше ски в австрийския курорт Бад Гащайн. А в съседна Швейцария германски мъж загина при лавина, а четирима други души бяха ранени, докато караха ски на 16 януари.

