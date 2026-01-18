НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          Осем страни от НАТО: Заплахите на Тръмп за Гренландия подкопават трансатлантическите отношения

          18 януари 2026 | 17:06 540
          Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи наказателни мита на осем страни от НАТО заради Гренландия подкопават трансатлантическите отношения и биха могли да доведат до ескалация на напрежението, се казва в съвместно изявление на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция. Текстът е разпространен от пресслужбата на германското правителство, предава DPA.

          „Изразяваме пълната си солидарност с Кралство Дания и народа на Гренландия. Надграждайки процеса, стартирал миналата седмица, ние сме готови да се ангажираме с диалог, основан на принципите на суверенитет и териториална цялост. Твърдо отстояваме тези принципи“, се подчертава в изявлението. „Заплахите за налагане на мита подкопават трансатлантическите отношения и носят риск от ескалация. Ще продължим да отговаряме с единен и координиран фронт. Решени сме да запазим суверенитета си“, продължава изявлението. В него се посочва още, че осигуряването на арктическата сигурност е споделена мисия на НАТО и че ученията „Арктическа издръжливост“, координирани от Дания, не представляват заплаха за никого.

          По-рано Тръмп обяви, че САЩ ще започнат да налагат 10% вносни мита на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за „пълното и цялостно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон.

