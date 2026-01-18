НА ЖИВО
          Спорт

          ПАОК мачка и без Десподов

          Кирил повален от коварен вирус

          18 януари 2026 | 23:50
          ПАОК победи ОФИ Крит с 3:0 в мач от гръцката Суперлига. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов остана извън групата.
          През седмицата крилото беше повален от коварен вирус.

          Всички голове паднаха през първото полувреме. Димитрис Пелкас откри резултата в 18-ата минута, Тайсон удвои в 40-ата, а Гиоргос Гиакумакис оформи класическия резултат в 43-ата минута.

          През второто полувреме ПАОК запази контрола над играта и комфортната си преднина, което им донесе трите точки.

          Тимът на Кирил Десподов е лидер в шампионата с 41 точки, колкото има и АЕК Атина.

