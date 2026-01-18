НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Пленен боец от ВСУ: Украйна понесе огромни загуби в Мирноград

          18 януари 2026 | 10:47
          Иван Христов
          Иван Христов
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са понесли огромни загуби в Мирноград, Донецка област, съобщи плененията от руската армия украински военен Павел Гейко, предава ТАСС.

          „Осигурихме си позиция в една къща. Двадесет минути започнаха удар на дронове. А още 20 минути по-късно дойдоха, щурмуваха ни и ни взеха в плен. Предадохме се, естествено, защото искаме да живеем. Не искаме война. Там цари пълно опустошение. Планини от украински трупове са разпръснати по земята. Невъзможно е да се напредва. Дронове летят. Има постоянна стрелба“, казва Гейко, чиито думи бяха цитирани от Министерството на отбраната на Русия.

          Той добави, че е преминал обучение близо до село Тучин в Ровненска област. Според пленника обучението не го е подготвило за бой нито физически, нито психически.

