      неделя, 18.01.26
          Европа

          Президентът на Полша: Европа е угасваща звезда

          18 януари 2026 | 10:21
          Президентът на Полша Карол Навроцки остро критикува политиката на Европейския съюз, наричайки 27-членния съюз „угасваща звезда“, като същевременно подчерта подкрепата си за европейската интеграция, пише Euronews.

          В реч пред дипломатическия корпус Навроцки заяви противопоставянето си на Европейската зелена сделка, търговското споразумение между ЕС и Меркосур, тенденциите към прекомерна централизация и настоящата миграционна политика. Той заяви, че иска да види „силна Полша в здрав Европейски съюз“.

          „Убеден съм, че Полша трябва да бъде начело на реформирането на Европейския съюз – отворен за всички страни, които не са съгласни с продължаването на настоящите политики, но същевременно не искат да бъдат считани за противници на самата идея за обединена Европа“, отбеляза Навроцки.

          По време на срещата с дипломати държавният глава специално се спря на темата за „руския империализъм“. Той заяви, че освен преследването на собствените си граждани, една от целите на Русия е териториално разширение, масови убийства и атаки срещу цивилни цели, по-специално болници и училища.

          „Полша, която граничи с Русия от векове, разбира заплахата от Москва като малко други“, подчерта президентът.

          Според него Русия няма да се откаже от по-нататъшното си разширяване дори след края на войната срещу Украйна.

          „Само укрепването на отбранителните способности на всички съюзници и нашето единство могат да възпрат Русия“, уверен е Навроцки.

