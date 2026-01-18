НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Проверки, нарушения и санкции: готови ли са нощните клубове в Бургас за извънредни ситуации

          18 януари 2026 | 11:43 80
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Докато нощният живот в Бургас кипи, а музиката заглушава всичко останало, един въпрос остава на заден план – достатъчно безопасни ли са нощните заведения, когато настъпи най-лошият сценарий?

          На фона на трагични инциденти в Европа и региона, включително смъртоносни пожари в дискотеки в София, Кочани и Кран Монтана, контролът върху пожарната безопасност в нощните клубове и барове в област Бургас се оказва не просто административна мярка, а въпрос на живот и смърт.

          573 обекта под наблюдение

          В област Бургас функционират 573 увеселителни заведения – дискотеки, нощни барове, клубове и ресторанти. Всички те попадат под контрола на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          „Интензивността на проверките зависи от големината и капацитета на обекта“, обяснява старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас. По-малките заведения се инспектират веднъж на три до пет години, докато по-големите са включени в годишни графици, както и в извънредни проверки около празници, балове и пикови сезони.

          Само през 2025 г. са извършени 111 планирани проверки, както и редица тематични инспекции.

          Най-опасният проблем? Изходът, който не води никъде

          Статистиката показва 19 нарушения в 12 обекта, за които са издадени разпореждания и актове. И макар числата да не изглеждат стряскащи, естеството на нарушенията е тревожно.

          Най-често проблемите са в:

          • липсващи или неактуални планове за евакуация;
          • неработещо евакуационно осветление;
          • втори евакуационен изход, който е… заключен.

          „Често той е затрупан с кашони, бутилки или оборудване за зареждане. Това е изключително опасно – изходът трябва да е винаги свободен и отключен“, подчертава Николаев.

          Пожарогасители има, но това не е всичко

          Добрата новина – през 2025 г. не са установени липси на пожарогасители. Всички заведения разполагат с необходимия брой – прахови, въглероден диоксид и водни, а по-големите обекти имат и вътрешни пожарни кранове.

          Особено строг е контролът в подземните заведения, които задължително трябва да имат два ясно обозначени, осветени и достъпни евакуационни изхода. Проверяват се и декоративните материали – те трябва да са трудно горими, тъй като именно интериорът често ускорява разпространението на огъня.

          Бенгалски огън на масата – рецепта за бедствие

          Една от най-опасните тенденции остава използването на пиротехника в закрити пространства. От пожарната са категорични – дори бенгалският огън може да се превърне в спусък за трагедия.

          „Има регистрирани случаи на запалени дрехи на клиенти. При много хора, тъмнина и паника, една искра е достатъчна“, предупреждава Николаев.

          Глобите започват от 500 лева, но цената може да е много по-висока

          Санкциите за юридически лица започват от 500 лева, но могат да достигнат няколко хиляди, ако нарушенията създават сериозен риск. Въпреки това, от пожарната напомнят, че глобата не е най-страшното последствие.

          „При инцидент най-важни са секундите – дали изходът е свободен и дали хората могат да се евакуират бързо“, казват от РДПБЗН – Бургас.

          Апел към собственици и посетители

          Контролът продължава, но отговорността не е само институционална. Собствениците трябва да спазват правилата, а посетителите – да обръщат внимание на детайли, които в критичен момент могат да спасят живот.

          Защото в нощния клуб музиката може да е силна, но алармата винаги звучи по-силно – когато вече е късно.

