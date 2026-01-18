Проверки, нарушения и санкции: готови ли са нощните клубове в Бургас за извънредни ситуации

Докато нощният живот в Бургас кипи, а музиката заглушава всичко останало, един въпрос остава на заден план – достатъчно безопасни ли са нощните заведения, когато настъпи най-лошият сценарий?

На фона на трагични инциденти в Европа и региона, включително смъртоносни пожари в дискотеки в София, Кочани и Кран Монтана, контролът върху пожарната безопасност в нощните клубове и барове в област Бургас се оказва не просто административна мярка, а въпрос на живот и смърт.

573 обекта под наблюдение

В област Бургас функционират 573 увеселителни заведения – дискотеки, нощни барове, клубове и ресторанти. Всички те попадат под контрола на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Интензивността на проверките зависи от големината и капацитета на обекта“, обяснява старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас. По-малките заведения се инспектират веднъж на три до пет години, докато по-големите са включени в годишни графици, както и в извънредни проверки около празници, балове и пикови сезони.

Само през 2025 г. са извършени 111 планирани проверки, както и редица тематични инспекции.

Най-опасният проблем? Изходът, който не води никъде

Статистиката показва 19 нарушения в 12 обекта, за които са издадени разпореждания и актове. И макар числата да не изглеждат стряскащи, естеството на нарушенията е тревожно.

Най-често проблемите са в:

липсващи или неактуални планове за евакуация;

неработещо евакуационно осветление;

втори евакуационен изход, който е… заключен.

„Често той е затрупан с кашони, бутилки или оборудване за зареждане. Това е изключително опасно – изходът трябва да е винаги свободен и отключен“, подчертава Николаев.

Пожарогасители има, но това не е всичко

Добрата новина – през 2025 г. не са установени липси на пожарогасители. Всички заведения разполагат с необходимия брой – прахови, въглероден диоксид и водни, а по-големите обекти имат и вътрешни пожарни кранове.

Особено строг е контролът в подземните заведения, които задължително трябва да имат два ясно обозначени, осветени и достъпни евакуационни изхода. Проверяват се и декоративните материали – те трябва да са трудно горими, тъй като именно интериорът често ускорява разпространението на огъня.

Бенгалски огън на масата – рецепта за бедствие

Една от най-опасните тенденции остава използването на пиротехника в закрити пространства. От пожарната са категорични – дори бенгалският огън може да се превърне в спусък за трагедия.

„Има регистрирани случаи на запалени дрехи на клиенти. При много хора, тъмнина и паника, една искра е достатъчна“, предупреждава Николаев.

Глобите започват от 500 лева, но цената може да е много по-висока

Санкциите за юридически лица започват от 500 лева, но могат да достигнат няколко хиляди, ако нарушенията създават сериозен риск. Въпреки това, от пожарната напомнят, че глобата не е най-страшното последствие.

„При инцидент най-важни са секундите – дали изходът е свободен и дали хората могат да се евакуират бързо“, казват от РДПБЗН – Бургас.

Апел към собственици и посетители

Контролът продължава, но отговорността не е само институционална. Собствениците трябва да спазват правилата, а посетителите – да обръщат внимание на детайли, които в критичен момент могат да спасят живот.

Защото в нощния клуб музиката може да е силна, но алармата винаги звучи по-силно – когато вече е късно.