Рафинерията на НИС в Панчево поднови работа след близо двумесечно прекъсване заради санкциите срещу Русия

Нефтената рафинерия на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) в Панчево е възобновила производството след почти двумесечен застой, причинен от американските санкции срещу компанията заради мажоритарното ѝ руско участие. Това съобщи министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович, предаде Радио Свободна Европа.

- Реклама -

По думите ѝ близо 2000 служители работят интензивно по възстановяване на производствения процес, като евро-дизелът се очаква да бъде наличен на сръбските бензиностанции от 27 януари.

Рафинерията в Панчево спря производството почти два месеца след като на 9 октомври Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи ембарго върху НИС. Санкциите са част от усилията на Вашингтон да ограничи използването на приходи от енергийния сектор от Русия за финансиране на войната в Украйна.

Натиск за промяна в собствеността

Американската администрация настоява руските акционери да се оттеглят от собствеността в НИС. В момента „Газпром“, „Газпром нефт“ и компанията Intelligence от Санкт Петербург контролират общо 56,15% от акциите. Държавата Сърбия притежава 29,87%, а малко под 14% са собственост на дребни акционери.

Интерес към изкупуване на руския дял проявява унгарската MOL Group, като сръбските власти посочват и ADNOC – държавната петролна компания на Обединените арабски емирства – като потенциален кандидат.

Преговори и временен лиценз от САЩ

По-рано представители на Унгария и Сърбия съобщиха, че се очаква договорът за продажба на руския дял да бъде финализиран на 18 януари и предоставен за одобрение на OFAC. Министрите Петер Сиярто и Дубравка Джедович Ханданович заявиха на среща в Белград, че се водят активни преговори между руските собственици, MOL и други потенциални купувачи.

Сиярто отбеляза, че има реална възможност в рамките на няколко дни да бъде постигнато споразумение с „Газпром нефт“ за придобиване на мажоритарния дял.

Междувременно, въз основа на временна лицензия от американските власти, на 13 януари започна транспортът на суров петрол с неруски произход към рафинерията в Панчево по Адриатическия нефтопровод от Омишал в Хърватия.

Министерството на финансите на САЩ е издало лиценз, валиден до 24 март, който позволява на акционерите и заинтересованите страни да водят преговори за промени в собствеността на НИС. Оперативната дейност на компанията е разрешена до 23 януари.