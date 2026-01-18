НА ЖИВО
          Реза Пахлави – между изгнанието и надеждата за демократичен преход в Иран

          18 януари 2026 | 03:00 00
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Реза Пахлави се ражда в период на дълбоки политически и социални сътресения. Баща му, шах Мохамад Реза Пахлави, се намира в един от най-травматичните моменти от управлението си, започнало през 1941 г. В петте години преди и след раждането на сина му на 31 октомври 1960 г. шахът се жени повторно, воден от династични тревоги и спешната нужда от престолонаследник, докато едновременно с това се изправя пред нарастващи икономически проблеми и ускорени социални промени.

          Той е на прага на т.нар. Бяла революция – програма от реформи, които необратимо променят иранското общество: поземлена реформа, избирателни права за жените, разширяване на образованието и системно отслабване на традиционните йерархии.

          Съпротивата срещу тези промени, особено срещу аграрната реформа и политическото овластяване на жените, се концентрира около дотогава малко известен духовник – Рухолах Хомейни, който мобилизира улично насилие и религиозен популизъм срещу реформите. Именно в тази атмосфера на очаквания и тревоги кралица Фарах ражда син, който почти веднага е обявен за престолонаследник.

          По-малко от две десетилетия по-късно същият този духовник сваля монархията и изгражда на нейно място абсолютистка теокрация. Историята обаче не приключва дотук. Днес, когато Ислямската република е изправена пред безпрецедентна заплаха за съществуването си под формата на масово национално протестно движение, Реза Пахлави се очертава като най-широко възприемания символ на политическото бъдеще на Иран.

          Някои отхвърлят нарастващата му популярност като носталгия, но тя може да бъде разчетена и като бунт на младите – космополитно и дигитално поколение, както и като късно разкаяние сред по-възрастните иранци. По време на Ислямската революция престолонаследникът се намира в САЩ, където учи и се обучава като пилот, а след това се присъединява към семейството си в изгнание.

          В края на 1979 г., малко след медицинска операция на шаха в Ню Йорк, семейство Пахлави се оказва практически интернирано във военновъздушна база, докато в същото време американски дипломати са взети за заложници в Техеран. Шахът и семейството му се превръщат в заложници на обстоятелствата, местени от държава в държава и нежелани дори от бивши съюзници.

          След смъртта на баща му в изгнание в Египет започва дългият и труден път на Реза Пахлави. Вместо живот на привилегировано бездействие, той се заема с почти сизифовската задача да обедини разпокъсаната и дълбоко разделена иранска диаспора. Търси диалог с монархисти, либерали, националисти, социалдемократи и светска левица, с една цел – гласът на иранския народ да бъде чут от света.

          В годините той е подложен на подигравки от режима в Техеран, включително от самия Хомейни, който го нарича пренебрежително „мини-мини Пахлави“. Въпреки това Реза остава последователен.

          С натрупването на провалите на Ислямската република – икономическа некомпетентност, корупция, репресии и външнополитически авантюри – общественото мнение постепенно се променя. В протестите в Иран започват да се чуват лозунги в подкрепа на Реза шах, първи знак за преоценка на епохата на Пахлави.

          На този фон Реза Пахлави печели от историческата равносметка за управлението на баща си и дядо си, както и от нарасналия авторитет на майка му Фарах, символ на достойнство в изгнание и меценат на културата. Това води до поколенческа преоценка в Иран – общество, което остава младо, но е управлявано от застаряваща и догматична теокрация.

          Реза не се стреми да бъде спасител. Той многократно подчертава, че ролята му е преходна – да подпомогне преминаването към демократичен и светски ред, чиято окончателна форма ще бъде решена единствено от иранския народ. В политическа култура, белязана от абсолютизъм, това настояване има особена тежест.

          Ако Иран действително се приближава към момент на историческа развръзка, страната ще се нуждае не от месия, а от фигура, способна да гради доверие между дълбоко разделени общества. В това ключово пространство Реза Пахлави се позиционира не като бъдещ владетел, а като временен настойник на прехода между две политически епохи – роля, без която подобен преход става все по-трудно да бъде мислим.

