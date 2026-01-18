НА ЖИВО
          Война

          Rheinmetall не може да започне строителството на военния завод в Украйна от две години и половина

          18 януари 2026 | 16:19
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заводът за боеприпаси Rheinmetall в Украйна, на който Киев разчиташе, все още не е построен. След две години и половина строителството не е напреднало, съобщава Defense Express.

          Първоначално е било планирано заводът да започне работа до лятото на 2026 г., но най-реалистичната дата за стартиране сега е не по-рано от 2027 г.

          Германската отбранителна компания Rheinmetall подписа договор за изграждане на фабрика за снаряди в Украйна още през юли 2024 г. Първоначално компанията обвини украинската бюрокрация за забавянето, след което обясни, че Киев е решил да „промени планираното местоположение на завода“, а след това главният изпълнителен директор на Rheinmetall Папергер заяви необходимостта от „изясняване на регулаторните въпроси“.

          Ясно е, че производството в този завод няма да започне преди 2027 г., ако изобщо започне.

          За сравнение, Rheinmetall стартира подобни фабрики в Германия и Унгария за приблизително 15 месеца.

