      неделя, 18.01.26
          Рома се възползва от грешката на Ювентус

          След тази победа Рома е четвърти в класирането с 42 точки, а Торино е тринадесети с 23 точки

          18 януари 2026 | 21:18
          Рома се възползва от грешката на Ювентус и спечели с 2:0 гостуването си на Торино от 21-ия кръг на Серия А. По този начин “джалоросите” се завърнаха в топ 4 и остават близо до първите три отбора в класирането.

          Мачът не мина без проблеми за треньора на “римските вълци” Джан Пиеро Гасперини, след като Марио Ермосо получи контузия още в 16-ата минута и бе сменен принудително от Даниеле Гиларди.

          Пауло Дибала създаде първата по-опасна ситуация пред една от двете врати в 22-ата минута. Ударът на аржентинския футболист обаче не успя да намери очертанията на вратата на Палеари.

          Дониел Мален, който дебютира за Рома вкара гол в 23-ата минута, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.

          Все пак Рома поведе с 1:0 в 26-ата минута. Пауло Дибала комбинира с Дониел Мален, който получи отличен шанс в наказателното поле на Торино и отново вкара топката във вратата на Палеари, като този път нямаше нищо нередно.

          Рома вкара втори гол в 72-ата минута. Джанлука Манчини проби необезпокояван от никой, навлезе дълбоко в половината на Торино, след което подаде към Дибала, който стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе спасен от Палеари. След това избитата топка попадна в Манчини, който подаде към Ренш, а той комбинира с Дибала. Аржентинецът този път вкара във вратата на Палеари.

          Три минути по-късно Рома организира бърза атака по левия фланг на атаката. Уесли проби и подаде към Дониел Мален, който имаше нова възможност в наказателното поле на Торино отново да се разпише, но стреля встрани от вратата на Палеари.

          Че Адамс можеше да върне интригата в 80-ата минута, но пропусна добра възможност.

          След тази победа Рома е четвърти в класирането с 42 точки, а Торино е тринадесети с 23 точки.

          Спарта победи Фейенорд с 4:3 като гост в дербито на Ротердам

          Спарта победи Фейенорд с 4:3 като гост в дербито на Ротердам. Мачът беше от 19-ия кръг на Ередивизие. Спарта превзе „Де Кайп" за пръв...
          Атлетико Мадрид победи Алавес с 1:0

          Атлетико Мадрид постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си на Алавес от 20-ия кръг на Ла Лига! Единственото попадение за "дюшекчиите" реализира Александър Сьорлот...
          Сираков и Боримиров летят за Турция

          Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров заминават за Турция и ще наблюдават на живо последните две контроли на "сините". Играчите...
