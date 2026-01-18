Рома се възползва от грешката на Ювентус и спечели с 2:0 гостуването си на Торино от 21-ия кръг на Серия А. По този начин “джалоросите” се завърнаха в топ 4 и остават близо до първите три отбора в класирането.

Мачът не мина без проблеми за треньора на “римските вълци” Джан Пиеро Гасперини, след като Марио Ермосо получи контузия още в 16-ата минута и бе сменен принудително от Даниеле Гиларди.

Пауло Дибала създаде първата по-опасна ситуация пред една от двете врати в 22-ата минута. Ударът на аржентинския футболист обаче не успя да намери очертанията на вратата на Палеари.

Дониел Мален, който дебютира за Рома вкара гол в 23-ата минута, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.

Все пак Рома поведе с 1:0 в 26-ата минута. Пауло Дибала комбинира с Дониел Мален, който получи отличен шанс в наказателното поле на Торино и отново вкара топката във вратата на Палеари, като този път нямаше нищо нередно.

Рома вкара втори гол в 72-ата минута. Джанлука Манчини проби необезпокояван от никой, навлезе дълбоко в половината на Торино, след което подаде към Дибала, който стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе спасен от Палеари. След това избитата топка попадна в Манчини, който подаде към Ренш, а той комбинира с Дибала. Аржентинецът този път вкара във вратата на Палеари.

Три минути по-късно Рома организира бърза атака по левия фланг на атаката. Уесли проби и подаде към Дониел Мален, който имаше нова възможност в наказателното поле на Торино отново да се разпише, но стреля встрани от вратата на Палеари.

Че Адамс можеше да върне интригата в 80-ата минута, но пропусна добра възможност.

След тази победа Рома е четвърти в класирането с 42 точки, а Торино е тринадесети с 23 точки.