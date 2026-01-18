Русия атакува Запорожка област, цял град остана без ток

18 януари 2026 | 09:46
Пожар избухна в Запорожка област в резултат на руска атака срещу Запорожки район. Град Волнянск е напълно без ток. Това съобщи Иван Федоров, началник на Запорожката областна военна администрация. Той отбеляза, че котелните централи работят на генератори, предава УНИАН.
„Централизираното водоснабдяване се осигурява и от резервно захранване“, подчерта той.
Федоров добави, че всички съответни служби работят за възстановяване на електрозахранването.
Заслужава да се отбележи, че температурата във Волнянск в момента е -13°C.
Според Иван Федоров, критичната инфраструктура във Волнянск е превключена на резервно захранване. Общо над 15 000 клиенти в общността са без ток. Началникът на Запорожката областна военна администрация добави, че специалистите правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването възможно най-бързо.
