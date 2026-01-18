НА ЖИВО
          Русия изпраща елитни десантни части за удар в района на Гуляйполе и Орехов

          18 януари 2026 | 17:55 730
          Ситуацията на южния сектор на фронта остава напрегната за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Русия е започнала да подсилва частите си в районите на Гуляйполе и Орехов с елитни десантни части. Това обяви Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, в ефира на „Телемаратона“.

          По думите му, присъствието на десантчици в тези сектори е пряко следствие от критичните загуби, които руската армия е понесла по време на предишни нападения. Разполагането на нови резерви показва намерението на руснаците да задържат позициите си на всяка цена или да възобновят настъпателните операции.

          През последните 24 часа са регистрирани приблизително 50 сблъсъка на три направления (Гуляйполе, Орехов и Александрово).

          Повече от 60% от всички атаки (31 битки) са се случили в покрайнините на Гуляйполе. Руската армия се е опитала да пробие отбранителната линия близо до селата Дорожнянка и Сладкое, както и в непосредствена близост до Гуляйполе.

          Освен пехотните нападения, руснаците активно използват и въздушна подкрепа. Говорителят отбеляза масираното използване на управляеми авиобомби (ФАБ), с които Русия се опитва да изхвърли украинските войници от позициите им и да навлезе по-дълбоко в отбраната.

          Тези локални маневри се провеждат на фона на общо увеличение на руските сили. Според главнокомандващия ВСУ Александър Сирски, Русия е разположила сили от приблизително 710 000 войници, за да се опита да извърши стратегически операции.

