      неделя, 18.01.26
          Война

          Русия нанесе удари в Одеска област, извади от строя енергиен обект

          18 януари 2026 | 09:38
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 18 януари руската армия използва щурмови дронове, за да атакува енергийна инфраструктура в южната част на Одеска област на Украйна, предизвиквайки пожари. Това съобщи Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация, цитиран от УНИАН.

          „През нощта врагът отново атакува южната Одеска област с щурмови дронове. Ударите предизвикаха пожар в обект на енергийна инфраструктура. Повредена е промишлена сграда и имуществото на предприятието“, заяви служителят.

          Според предварителните данни няма жертви или ранени. Спасители бързо са потушили пожара. В момента на мястото на инцидента работят службите за бързо реагиране.

          Оперативният щаб на Измаилската областна държавна администрация на Одеска област също съобщи за нападението.

          „В нощта на 18 януари врагът отново предприе атака на територията на Измаилска област. Както и преди, целите на атаката бяха критична инфраструктура“, отбелязаха от щаба.

