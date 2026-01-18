НА ЖИВО
      неделя, 18.01.26
          Руската армия отрязва групировката на ВСУ при Жовнтево

          18 януари 2026 | 11:31 360
          Частите на руската армия, настъпващи близо до Жовтнево в Запорожка област, отрязват групировка от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), разположена югозападно от града. Това съобщи военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

          Руското министерство на отбраната обяви превземането на Жовтнево на 16 януари.

          „С освобождаването на Жовтнево, групировката украински бойци, разположена югозападно [от града], бива систематично отрязвана“, заяви той.

          Марочко добави, че овладяването на Жовтнево също показва, че руските войски са се установили здраво близо до града и са подготвили плацдарми за настъпление по този участък от фронта.

          На 15 януари началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов обяви, че групировката войски „Днепър“ настъпват към Запорожие. В същото време групировката войски „Восток“ развива настъпление в Запорожка област „и едновременно с това разширява зоната за сигурност в Днепропетровска област“.

