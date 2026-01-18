Летище, използвано за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за атаки срещу руски региони, е било ударено в Сумска област, съобщи източник пред РИА Новости.

„Летище е ударено в Конотоп. То <…> постоянно се използваше за изстрелване на реактивни дронове в посока Курска и Брянска област“, ​​заяви събеседникът на агенцията.

Подразделения от руската групировка войски „Север“ действат в Сумска област. През последните 24 часа те са разгромили вражески формирования близо до селата Рожковичи, Храповщина, Нова Сич и Хотен.