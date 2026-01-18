Руснаците нанесоха авиационен удар по сграда на ТЦК в Сумска област

Руските военни са нанесли авиационен удар по сграда на ТЦК (центровете за мобилизация в Украйна) в Сумска област, съобщават източници от силовите структури на Русия пред РИА Новости.

„Прецизен въздушен удар разруши сградата на местния ТЦК в село Белополя“, казва събеседникът на агенцията.

Има жертви сред служителите на ТЦК, включително убити и ранени, добави той.