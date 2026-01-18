НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 18.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците нанесоха авиационен удар по сграда на ТЦК в Сумска област

          18 януари 2026 | 14:17 150
          взрив
          взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските военни са нанесли авиационен удар по сграда на ТЦК (центровете за мобилизация в Украйна) в Сумска област, съобщават източници от силовите структури на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Прецизен въздушен удар разруши сградата на местния ТЦК в село Белополя“, казва събеседникът на агенцията.

          Има жертви сред служителите на ТЦК, включително убити и ранени, добави той.

          Руските военни са нанесли авиационен удар по сграда на ТЦК (центровете за мобилизация в Украйна) в Сумска област, съобщават източници от силовите структури на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Прецизен въздушен удар разруши сградата на местния ТЦК в село Белополя“, казва събеседникът на агенцията.

          Има жертви сред служителите на ТЦК, включително убити и ранени, добави той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Абсурдните прогнози на Дмитрий Медведев се сбъдват

          Иван Христов -
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че абсурдните му прогнози се сбъдват. Той цитира няколко медийни съобщения в своя канал в...
          Война

          Украински военен експерт: Русия напипа слабото място на ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия е постигнала успехи в района на Гуляйполе, тъй като е напипала слабото място на Въоръженте сили на Украйна (ВСУ) и е проникнала...
          Война

          Руската армия разгроми летище на ВСУ в Сумска област

          Иван Христов -
          Летище, използвано за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за атаки срещу руски региони, е било ударено в Сумска област, съобщи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions