Руснаците нанесоха авиационен удар по сграда на ТЦК в Сумска област

18 януари 2026 | 14:17
15
Руските военни са нанесли авиационен удар по сграда на ТЦК (центровете за мобилизация в Украйна) в Сумска област, съобщават източници от силовите структури на Русия пред РИА Новости.
„Прецизен въздушен удар разруши сградата на местния ТЦК в село Белополя“, казва събеседникът на агенцията.
Има жертви сред служителите на ТЦК, включително убити и ранени, добави той.
